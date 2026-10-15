OL : la réaction à chaud de Khalis Merah

L’OL l’a difficilement emporté face à Crystal Palace (3-2) et assure l’essentiel. Ce 2e succès en autant de journée propulse les Gones à la 3e place de la phase de championnat, en attendant les matchs de ce soir. Khalis Merah, numéro 9 ce soir en l’absence de Loïs Openda, retient surtout le succès après la défaite à Lens le week-end dernier.

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«Je ne sais pas si la victoire est méritée mais ça reste une victoire. On retient ça, assure le jeune joueur sur Canal+. On aurait aimé gagner plus sereinement mais c’est déjà important de renouer avec la victoire après le match à Lens. Je ne sais pas si je suis prêt à assumer ce poste (rires). Je peux toujours faire mieux. C’est au coach de dire comment j’étais. C’était important de réagir.»