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Premier League

Manchester United, Alan Shearer : « Bruno Fernandes a terni son image au sein du club »

Par Allan Brevi
1 min.
Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United. @Maxppp

Alan Shearer n’a pas épargné Bruno Fernandes après les tensions avec Michael Carrick à Manchester United. Le capitaine des Red Devils avait publiquement remis en question les choix tactiques de son entraîneur après la lourde défaite contre Côme en C1 (4-1), avant d’être écarté lors du revers face à Bournemouth (3-0). Malgré une discussion entre les deux hommes pour apaiser la situation, l’ancien international anglais estime que le Portugais a sérieusement écorné son image au sein du club. « Je sais qu’il est le joueur clé de Manchester United depuis longtemps, qu’il est leur meilleur joueur, mais ce n’est pas un comportement digne d’un capitaine », a-t-il déclaré selon le Daily Mail. Shearer attend désormais une réaction sur le terrain : « Il doit une performance à l’entraîneur, il doit une performance au club et il doit une performance aux supporters. »

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L’ancien buteur de Newcastle va même plus loin. « Je pense qu’il a terni son image au sein du club. La réaction que vous avez vue à la fin du match contre Bournemouth la semaine dernière était assez révélatrice : les supporters soutiennent Michael Carrick, et non Bruno Fernandes, malgré tout ce qu’il a apporté au club », a-t-il poursuivi. Shearer s’interroge également sur la portée de leur réconciliation : « Est-ce qu’ils essaient juste de masquer les problèmes ? » Il pointe enfin le manque de cohérence de la situation, entre les critiques publiques, la mise à l’écart du milieu portugais, son retour annoncé et sa démission du capitanat. « Ça ne fait pas bonne impression, n’est-ce pas ? C’est plutôt chaotique », a-t-il conclu.

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