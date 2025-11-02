Le Real Madrid doit encore payer pour Arda Güler !

Auteur d’une excellente saison sous les ordres de Xabi Alonso, le petit prodige turc fait clairement partie des meilleurs Merengues du moment. Récemment, il a atteint les 75 apparitions sous la tunique madrilène, et selon Fanatik, le club de la capitale espagnole va devoir signer un nouveau chèque, comme stipulé dans l’accord initial avec Fenerbahçe.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid va donc devoir signer un chèque de 2 millions d’euros à l’écurie turque, portant le total de l’opération à 26 millions d’euros pour l’instant, puisque les Madrilènes avaient déjà payé lorsqu’il avait atteint les 25 et 50 matchs. Et ce n’est pas terminé puisqu’il faudra encore repasser à la caisse une fois qu’il aura joué 100, puis 125 matchs, et donc environner les 30 millions d’euros. Mais au vu des prestations du joueur, le Real Madrid sera très heureux de payer !