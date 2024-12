PSG : Luis Enrique en dit plus sur le rôle de Nuno Mendes

Plus offensif au cours des dernières sorties du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes (22 ans) brille aux abords de la surface adverse, à l’image de son but inscrit lors de la victoire des siens (3-0) contre Salzbourg en milieu de semaine sur la scène européenne. Alors que certains observateurs accusaient Luis Enrique de brider le Portugais en début de saison, le technicien des Rouge et Bleu est revenu, ce samedi, sur le cas de son latéral.

«Notre objectif c’est d’améliorer notre effectif, et d’avoir un meilleur rendement. Ca ne signifie pas que Nuno ne peut pas revenir dans le triangle de construction. Les joueurs doivent avoir la capacité d’aider l’équipe au moment le plus opportun. Nuno au début était dans la phase d’attaque nous générer du jeu, maintenant il est plus déterminant dans le dernier tiers du terrain. Grâce à son tir, sa vitesse… C’est une équipe, comme un orchestre, il ne peut pas y avoir toujours des joueurs qui font le même chose, on doit se coordonner. Bien sûr qu’il peut jouer plus devant», mais ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas jouer de nouveau plus à l’arrière, a ainsi assuré Luis Enrique avant le choc contre l’OL.

