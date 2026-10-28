FC Barcelone : ça commence à sentir très mauvais pour Gavi

Il y a quelques années encore - avant l’explosion de Lamine Yamal - quand on se demandait qui aller incarner le futur de l’Espagne et du FC Barcelone, les réponses étaient assez évidentes. Les noms de joueurs comme Pedri, Ansu Fati, Alex Baena, Alberto Moleiro ou Nico Williams revenaient ainsi très souvent… Mais aussi celui de Gavi. Lancé dans le grand bain en août 2021, alors qu’il venait de fêter ses 17 ans. Et par la suite, il a fait très forte impression, au point où Luis Enrique l’a aussi très rapidement appelé en sélection.

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Il faut dire que ses premiers pas au plus haut niveau étaient assez impressionnants. Joueur plutôt doué techniquement, avec un gros volume de jeu, il était aussi très utile sans le ballon, avec beaucoup d’intensité dans son jeu. Sa polyvalence, puisqu’il est capable de jouer à tous les rôles du milieu et même sur un côté, étaient aussi très appréciées. Seulement, pas aidé par des blessures assez régulières dont une rupture des croisés en novembre 2023 puis une nouvelle blessure au ménisque en septembre 2025, il a progressivement perdu en importance, que ce soit avec le Barça ou avec la sélection, où il a tout de même été appelé pour jouer le dernier Mondial.

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Un avenir sombre à Barcelone

Le quotidien Marca fait le point, et rapporte ainsi qu’il n’a joué que 191 minutes cette saison. Le tout en 7 rencontres toutes compétitions confondues, dont 2 titularisations seulement. Une situation difficile pour le joueur, totalement opérationnel sur le plan physique, et qui ferait partie des joueurs les plus appréciés par ses coéquipiers, mais aussi par le staff d’Hansi Flick et par le coach allemand lui-même. Il faut dire qu’il est totalement barré par la concurrence, puisque sur les trois places de titulaire au milieu, deux sont déjà occupées par Rodri et Pedri, alors que Fermin Lopez et Dani Olmo se partage la troisième place restante. Derrière, Marc Bernal et Frenkie de Jong sont aussi devant Gavi dans la hiérarchie, et même quand le Néerlandais était absent, Gavi avait eu peu de temps de jeu… Autant dire qu’avec son retour, l’Andalou va encore moins fouler les pelouses…

Il faut aussi souligner que lorsqu’il a joué, le numéro 6 du FC Barcelone n’a pas forcément affiché un niveau lui permettant de réclamer un temps de jeu plus conséquent. Dans ce contexte, difficile de l’imaginer se relancer, même si tout indique qu’il devrait avoir de nouvelles opportunités dans les semaines à venir, avec un calendrier très chargé et la blessure de Dani Olmo. Mais peut-être que Gavi est face à ses dernières opportunités de prouver qu’il a toujours sa place au Barça, lui qui a déjà été au coeur de rumeurs concernant un départ l’été dernier…