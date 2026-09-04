L’OL prend définitivement ses distances avec Eagle et John Textor

L’Olympique Lyonnais tourne définitivement la page John Textor. Le club rhodanien a annoncé le remplacement du nom juridique de sa société mère, Eagle Football Group, par Olympique Lyonnais Groupe, avec l’utilisation immédiate du nom commercial OL Groupe. Validée par le conseil d’administration et soumise au vote des actionnaires le 16 octobre prochain, cette décision symbolise la fin du modèle de multipropriété de l’homme d’affaires américain, quelques mois après le rachat du club par Michele Kang.

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Cette assemblée générale entérinera également le transfert de la cotation en bourse vers Euronext Growth pour bénéficier d’un cadre réglementaire plus souple. Sur le plan financier, la transition reste toutefois sous haute surveillance. En effet, l’OL doit encore maintenir une gestion rigoureuse jusqu’en 2028 afin de satisfaire aux exigences de la DNCG et de l’UEFA.