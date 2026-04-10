Didier Deschamps est-il vraiment un choix pertinent pour le Real Madrid ?

Voilà un nom que très peu de gens avaient vu venir pour prendre le banc du Real Madrid. Si Alvaro Arbeloa est toujours en poste, l’entraîneur merengue n’est pas encore assuré d’être toujours aux commandes la saison prochaine, notamment après le retard pris sur le FC Barcelone, en championnat. Il faudra donc espérer un exploit contre le Bayern Munich, en Ligue des Champions, pour tenter de convaincre Florentino Pérez. Car pour l’instant, le Real Madrid sonde le marché et le nom de Didier Deschamps est apparu ce vendredi.

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Le sélectionneur des Bleus quittera l’équipe de France après le Mondial 2026 et sera donc sur le marché. Et RMC Sport assure ce vendredi que Didier Deschamps fait partie de la short-list du Real Madrid pour le poste d’entraîneur pour reprendre en main le club de toujours de Zinedine Zidane, qui devrait, lui, prendre la suite de Didier Deschamps avec les tricolores. Une information surprenante, mais qui fait déjà débat, puisque Didier Deschamps reste un entraîneur avec un palmarès XXL. Mais est-il vraiment le coach qu’il faut pour le Real Madrid ?

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OUI

Certains estiment que le nom de Didier Deschamps n’est pas assez « classe » pour le Real Madrid. Son style de jeu, souvent jugé trop pragmatique malgré des joueurs de haute qualité, est régulièrement critiqué pour un club de ce standing. Pourtant, c’est peut-être précisément ce dont les Merengues ont besoin pour renouer avec le succès. Les tentatives de Xabi Alonso et d’Alvaro Arbeloa n’ont pas été convaincantes, et seul Carlo Ancelotti, dans un registre finalement assez proche de celui de Deschamps, a su maintenir le Real au sommet de l’Europe dans l’ère post-galactique. D’autant plus que le club madrilène est en quête de résultats après une saison qui s’annonce blanche. Et gagner, Didier Deschamps sait le faire, peu importe la manière. Souvent critiqué pour son approche jugée défensive, l’ancien coach de Monaco, de la Juventus et de l’Olympique de Marseille, mais surtout sélectionneur de l’équipe de France, a accumulé les succès tout au long de sa carrière.

Un profil qui pourrait séduire Florentino Pérez, particulièrement préoccupé par les lacunes défensives de son équipe depuis deux saisons. Avec un mercato ambitieux attendu dans ce secteur, l’arrivée de Deschamps pourrait apporter structure, rigueur et solidité. Mais au-delà de son pragmatisme, Didier Deschamps a prouvé qu’il savait gérer les stars. En club comme en sélection, le technicien de 57 ans a toujours placé le collectif au-dessus des individualités, quitte à prendre des décisions fortes pour préserver l’équilibre du groupe. Un atout de taille pour Florentino Pérez, alors que le vestiaire madrilène regorge de talents majeurs. De plus, Deschamps connaît parfaitement plusieurs cadres français du Real Madrid, à commencer par Kylian Mbappé, qu’il a installé comme capitaine des Bleus malgré une forte concurrence. Un élément clé pour construire un projet solide autour de l’attaquant. Enfin, sa capacité à s’exprimer en plusieurs langues, dont l’espagnol, renforce encore sa crédibilité. Au regard des entraîneurs disponibles l’été prochain, l’option Didier Deschamps apparaît loin d’être farfelue.

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NON

Le nom de Didier Deschamps colle à l’équipe de France. Et le voir prendre le banc du Real Madrid peut aussi ressembler à une mauvaise idée. D’abord parce qu’après 14 ans à la tête d’une sélection, reprendre le banc d’un club n’est pas facile du tout. Le rythme d’une sélection, comme les entraîneurs ne s’en sont jamais cachés, est largement plus tranquille que de composer avec un club, encore plus avec le Real Madrid où la pression est constante. Il faut un investissement de tous les instants pour réussir, et encore plus dans ce Real Madrid-là, en reconstruction. Aussi, le timing semble assez problématique, encore plus pour entamer un nouveau cycle au Real Madrid. Avec la Coupe du Monde qui se profile, on peut estimer que l’équipe de France sera armée pour aller le plus loin possible, avec une finale le 19 juillet. Il faut donc, pour Didier Deschamps, se remettre en mode club dans la foulée et préparer un été crucial avec la préparation estivale, le mercato et le début de championnat qui arrivera très vite. Pas les meilleures conditions pour arriver frais dans ce rôle qui, on le sait, est énergivore.

Aussi, au-delà de la longue pause liée à l’équipe de France, les expériences sur le banc de Didier Deschamps ne sont pas du calibre du Real Madrid. La pression à l’OM était certes forte, mais cela n’a rien à voir avec celle du Real Madrid, surtout dans la gestion d’un effectif de stars au quotidien. Car le faire une fois tous les 2-3 mois avec l’équipe de France est bien différent de les côtoyer tous les jours de l’année. Il y avait bien aussi son aventure à la Juventus, mais le club italien était en Serie B au moment de sa prise de fonction et, s’il l’a ramené dans la foulée dans l’élite du football italien, il a surtout pu compter sur les cadres comme Buffon, Del Piero, Trezeguet, Nedved et Camoranesi. À l’AS Monaco, son parcours a été salué, mais là encore, le climat monégasque et les ambitions du club ne ressemblaient en rien à ce qui l’attend au Real Madrid. Il y a donc forcément des doutes sur sa manière de gérer un club en 2026 avec toutes les évolutions que le football a connues ces dernières années. Un pari finalement plutôt risqué sur le long terme pour le Real Madrid, qui a montré qu’il ne laissait pas de temps à ses entraîneurs et qu’il n’appréciait pas spécialement donner les pleins pouvoirs au coach. Carlo Ancelotti était un meneur d’hommes qui savait s’effacer au profit des stars, et DD a montré qu’il voulait toujours garder la main sur son vestiaire. Et le Real Madrid a déjà tenté l’expérience d’un sélectionneur avec Lopetegui et cela n’a pas vraiment porté ses fruits. Pas simple donc…