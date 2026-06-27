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Coupe du Monde

CdM 2026, Panama : bagarre à l’entraînement entre deux joueurs avant de défier l’Angleterre

Par Allan Brevi
1 min.
Michael Murillo réalise des débuts prometteurs avec l'OM. @Maxppp

L’ambiance est particulièrement tendue dans les rangs du Panama à quelques heures de son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre. Déjà éliminés après deux courtes défaites contre le Ghana puis la Croatie, les Panaméens traversent une fin de tournoi compliquée, marquée par une vive altercation survenue lors de la dernière séance d’entraînement.

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Selon plusieurs vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux, Cecilio Waterman et José Luis Rodríguez en sont venus aux mains après un échange particulièrement tendu. Les deux hommes ont dû être rapidement séparés par leurs coéquipiers afin d’éviter que la situation ne dégénère davantage, illustrant le climat de frustration qui règne actuellement au sein de la sélection panaméenne. L’Angleterre de Thomas Tuchel s’en réjouit déjà…

Pub. le - MAJ le
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