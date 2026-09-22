Équipe de France : trois joueurs ont marqué des points devant Zinedine Zidane

L’ère Zidane a enfin débuté en équipe de France. Convoqués par leur nouveau sélectionneur à se présenter à Clairefontaine, les Bleus se sont entraînés ce mardi sous les yeux du grand public et des médias. Seul Kylian Mbappé manquait à l’appel, victime d’un syndrome grippal. Pour le reste, les observateurs venus scruter les premières séances de « Zizou » ont pu constater un premier changement par rapport à la fin du règne de Didier Deschamps. Si DD a terminé son mandat avec un 4-2-3-1 très offensif à la Coupe du Monde, Zidane avait annoncé la couleur.

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« Vous allez voir. C’est sûr qu’il y aura des changements. Je veux une équipe qui joue, qui décide de prendre le jeu à son compte. Et quand elle n’a pas le ballon, il faudra être équilibré. Mais ce qui m’animera, c’est de bien faire jouer cette équipe. » Ce soir, L’Équipe confirme que le changement, c’est maintenant. Fini le 4-2-3-1. À trois jours du déplacement en Turquie pour le compte la première journée de la Ligue des Nations, Zidane a fait travailler ses joueurs dans un 4-3-3 avec un but précis : réinstaller Mbappé à gauche et permettre à Ousmane Dembélé d’évoluer en pointe, comme il le fait avec Luis Enrique au Paris Saint-Germain.

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Da Cunha et Cherki félicités

Dans cet exercice sans adversaire, Zidane a demandé à ses ouailles « de travailler « les diagonales » après avoir redoublé les passes sur un côté », écrit le journal qui précise que, contrairement à l’image qu’il renvoie en public, Zidane était très bavard sur le terrain. Au fil de l’après-midi et des exercices, L’Équipe assure que le champion du monde 1998 a souvent félicité Michael Olise, mais surtout les milieux Lucas Da Cunha et Rayan Cherki, tous les deux alignés dans un milieu à trois. La vision du jeu du joueur de Côme aurait beaucoup plus à ZZ qui a même discuté quelques minutes avec l’ancien Niçois de 25 ans en fin de séance.

« Quand je pense à la sélection, je pense à la Coupe du Monde 2018 que la France a gagnée, je l’ai vécue en tant que supporter, ça m’a procuré beaucoup d’émotions. Zidane ? Pour tous les Français, ça a été une légende, un joueur extraordinaire, et aujourd’hui, pouvoir aller en sélection avec lui en tant que coach, c’est une immense fierté », déclarait Da Cunha le 19 septembre dernier. Depuis aujourd’hui, Zidane est devenu un coach qui semble apprécier son style et avec lequel il a eu des échanges complices à la fin de l’entraînement.