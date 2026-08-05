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Dion Lopy quitte la D2 espagnole et file à Al-Ittahd

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Dion Lopy @Maxppp

Al-Ittihad poursuit son mercato avec un nouveau renfort au milieu de terrain. Le club saoudien a officialisé ce mercredi l’arrivée de Dion Lopy en provenance d’Almería. L’international sénégalais s’est engagé pour trois saisons, soit jusqu’en 2029, comme l’a annoncé le club saoudien dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux.

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Plusieurs médias espagnols évoquent un transfert estimé à 13 millions d’euros. Almería aurait également négocié 10 % sur une future revente du joueur, qui quitte ainsi la Liga2 pour rejoindre la Saudi Pro League après trois saisons sous les couleurs du club andalou.

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