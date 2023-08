OM : un chèque de 15 M€ à la clé en cas de qualification en C1

La suite après cette publicité

Marseille n’a plus le choix. Ce mardi soir, face au Panathinaïkos, l’OM doit le faire. À l’aller, les Phocéens se sont fait manger, dans les duels comme dans les intentions (1-0). Mais rien n’est joué, et devant un Stade Vélodrome qui s’annonce bouillant, les hommes de Marcelino comptent bien éliminer les Grecques pour atteindre les fameux barrages de la Ligue des Champions. Si les Olympiens y parviennent, non seulement ils disputeraient la plus prestigieuse des compétitions, mais ils remporteraient un chèque extrêmement conséquent.

«La simple qualification en phase de groupes de C1 rapporte 15,64 millions d’euros contre 3,8 en C3. Ensuite, 2,8 millions d’euros sont attribués par victoire en phase de poules et 930 000 euros par match nul», affirme Le Parisien. Sans cette participation à la prochaine Ligue des Champions, les Marseillais se tireraient une balle dans le pied après avoir énormément dépensé cet été. Ambitieux, l’OM a fait venir des joueurs d’expérience, qui connaissent très bien le haut-niveau, à l’image de Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Geoffrey Kondogbia. Face au Panathinaïkos, Pablo Longoria et les siens jouent bien plus qu’un match de football, mais aussi et surtout la bonne santé économique du club olympien.