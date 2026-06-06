William Saliba répond aux haters d’Arsenal

Champion d’Angleterre après tant d’attente avec Arsenal, William Saliba peut aujourd’hui savourer pleinement. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le défenseur des Bleus est revenu sur ce sacre historique avec les Gunners. Il a également commenté les critiques visant le style de jeu de son équipe, souvent associée à cette image de super losers ces dernières saisons.

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«Il y a eu beaucoup de moqueries. Même quand on était premier, ils disaient qu’on allait flancher à un moment. C’est du chambrage, c’est le foot, si tu veux changer ça, il faut juste gagner. On a gagné et ils ne peuvent plus parler. La première saison où je suis arrivé (2022/2023), on jouait un football incroyable, c’est la saison où je dis qu’on méritait le titre. Comme d’habitude, les gens se moquaient de nous, on était 2es. La deuxième saison, on était aussi 2es, et la saison dernière, on jouait pas mal, on est aussi arrivé 2es. Cette saison, je ne suis pas d’accord avec ce que les gens disent, comme si on était une équipe qui dégageait. On joue aussi au ballon, sauf que c’est vrai qu’on marque beaucoup plus sur coups de pieds arrêtés, c’est une folie. Et maintenant, en Premier League, tu vois que tout le monde fait des longues touches, joue sur corner… Il n’y a pas que nous, c’est juste qu’on marque plus que les autres.»