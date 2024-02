Lille ouvre la porte à un départ de Leny Yoro

Il était le dossier prioritaire du PSG, comme nous vous l’avons révélé. Le club de la capitale avait l’objectif de recruter le jeune défenseur central du LOSC, Leny Yoro, avant la fin du mercato hivernal. Mais l’une des révélations de la première partie de saison en Ligue 1 est finalement resté à Lille, qui assure, par la voix d’Olivier Létang, ne pas avoir reçu d’offres pour son jeune talent de 18 ans. En revanche, le président du LOSC s’est montré ouvert à un départ de son défenseur en fin de saison.

«On a des échanges depuis plusieurs saisons, un joueur, on le développe. Il y a eu trop d’emballement de la part de l’environnement extérieur. Il n’y avait pas de possibilités de départs, des grands clubs ont appelé, on a échangé et les positions étaient claires. Il n’y a jamais eu de sommes évoquées et de propositions, car on savait qu’il allait rester cette saison. L’objectif est de le faire grandir, il reste quatre mois pour le faire progresser», a expliqué Létang devant la presse. Un appel que le PSG et/ou les clubs européens devraient entendre.