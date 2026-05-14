Équipe de France : Malo Gusto prévient Jules Koundé

Malo Gusto va disputer le premier tournoi de sa carrière avec l’équipe de France. Devenu un habitué du groupe tricolore depuis juin 2025, le latéral de Chelsea a été convoqué pour la Coupe du Monde par Didier Deschamps. Dans la foulée de l’annonce, le joueur formé à Lyon a exprimé sa joie et ses ambitions au micro de l’After.

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«Si le maillot était lourd à porter ? Non, j’ai essayé d’être insouciant sur ça, de ne pas me poser de questions, c’était un honneur pour moi de porter le maillot, et le représenter pendant cette Coupe du monde ça va être incroyable. Dans quel état d’esprit je viens ? Je viens dans un état d’esprit pour gagner collectivement, et personnellement, je veux jouer, je suis là pour jouer. C’est le coach qui fera ses choix et je ferai en fonction, je me tiens prêt.»