Vidéo : Endrick se met à la boxe !

Endrick a pris une leçon de boxe au "fight club" de Palmeiras. Le jeune de 16 ans déjà signé par le Real Madrid est allé s’entraîner à la boxe pour développer ses qualités physiques. D’autres joueurs de l’équipe de Palmeiras se sont mis au sport et prennent aussi des cours avec l’entraîneur et combattant de MMA Jackson de Pádua, dit Jaco. Gustavo Gómez, Murilo, Gabriel Menino, Luan, Mayke et Piquerez font parti de ces joueurs.

