OM : la réponse assez drôle de Cengiz Ünder sur Jorge Sampaoli et le schéma tactique

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille sous forme de prêt en provenance de l'AS Roma, Cengiz Ünder a déjà disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues pour cinq réalisations. L'ailier turc est souvent utilisé par Jorge Sampaoli, malgré les nombreux changements concernant le schéma tactique. Justement, à ce sujet, le joueur de 24 ans a eu une réponse assez drôle lors d'un entretien accordé au «Canal Football Club» sur Canal +.

«Parfois, mes amis en Turquie me demandent dans quel système on joue. Je leur dis "laissez tomber" et je change de sujet. Sampaoli est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, il s'enflamme souvent, il est comique aussi. Je suis vraiment content de travailler avec lui. Même avant de venir, quand je l'ai eu au téléphone, je ressentais son énergie», a déclaré l'ancien joueur de l'Istanbul Basaksehir FK.