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Ligue des Champions

Fenerbahçe : le festival de Greenwoood contre l’OL

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp
Fenerbahce 1-1 Lyon

Fenerbahçe égalise dès le retour des vestiaires face à l’OL. Trouvé par Aktürkoğlu sur l’aile opposée, Mason Greenwood s’infiltre dans la surface lyonnaise et parvient à se créer une fenêtre de tir malgré la présence de trois défenseurs.

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L’ancien Marseillais déclenche alors une splendide frappe qui vient tromper Greif. Une réalisation de grande classe pour remettre les deux équipes à égalité à la 47e minute.

Pub. le - MAJ le
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