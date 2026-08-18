Fenerbahçe : le festival de Greenwoood contre l’OL

Fenerbahçe égalise dès le retour des vestiaires face à l’OL. Trouvé par Aktürkoğlu sur l’aile opposée, Mason Greenwood s’infiltre dans la surface lyonnaise et parvient à se créer une fenêtre de tir malgré la présence de trois défenseurs.

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😱 LE FESTIVAL DE GREENWOOD POUR ÉGALISER CONTRE LYON !



L'ex-Marseillais remet Fenerbahçe à hauteur de l'OL d'une frappe splendide sur CANAL+ 🖥️#FENLYO | #UCL pic.twitter.com/1RwRKxg2li — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 18, 2026

L’ancien Marseillais déclenche alors une splendide frappe qui vient tromper Greif. Une réalisation de grande classe pour remettre les deux équipes à égalité à la 47e minute.