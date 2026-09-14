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La Fédération saoudienne condamne les chants honteux évoquant la mort de Diogo Jota

Par Josué Cassé
1 min.
Diogo Jota @Maxppp

La Fédération saoudienne de football et la Saudi Pro League ont condamné, dimanche soir, des «pratiques inacceptables» après des chants de supporters visant le Portugais Ruben Neves et faisant référence à son ancien coéquipier et ami Diogo Jota, décédé à 28 ans en juillet 2025. J’espère simplement qu’ils n’iront pas prier après ce qu’ils ont fait, avait indiqué Neves après la rencontre.

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Ces dernières heures, Cristiano Ronaldo était également sorti du silence pour dénoncer ces chants ayant eu lieu pendant la rencontre entre Al-Taawoun et Al-Hilal. Al-Hilal a, de son côté, affirmé son rejet catégorique de «tels débordements, notamment lorsqu’ils touchent les joueurs ou leurs familles, ou cherchent à les attaquer sur le plan personnel», et a annoncé avoir déposé une plainte auprès de la fédération afin de «préserver les droits du club et de ses joueurs».

Pub. le - MAJ le
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