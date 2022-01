Arsenal : Rio Ferdinand sous le charme de la pépite Charlie Patino

Les Gunners ont de beaux jours devant eux. Si Mikel Arteta dispose de l'effectif le plus jeune de la Premier League cette saison en termes de moyenne d'âge, cela n'empêche pas Arsenal de posséder de nombreux talents dans son équipe (Saka, Smith Rowe, Martinelli, Odegaard...). La dernière pépite des Londoniens se nomme Charlie Patino (18 ans). Rio Ferdinand est d'ailleurs fan de celui que vous nous présentions il y a quelques jours après son premier but pour sa première apparition en pro, en League Cup, contre Sunderland (5-1).

« Allez sur YouTube et regardez ses vidéos, c'est une blague ce que vous y voyez, le talent qu'il a. J'ai parlé à des gens à Arsenal et ce qu'ils disent de ce gamin. En termes de talent il pourrait potentiellement être le meilleur de l'Academy sur ces dernières années. Le garçon a le talent et un de ses gros, gros points forts demeure sa mentalité. Il ne s'emporte pas et il a tous les fondamentaux du jeu pour arriver au sommet de l'arbre. Les fans vont apprécier le regarder jouer ici », a ainsi confié l'ancien défenseur central de Manchester United sur BT Sport. À Charlie Patino de confirmer les nombreux espoirs placés en lui.