Manchester City : John Stones prolonge jusqu'en 2026

Manchester City vient d'annoncer la prolongation du contrat de John Stones (27 ans). Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat, le défenseur central a paraphé un nouveau bail avec les Cityzens jusqu'en 2026, comme nous en informent les champions d'Angleterre dans leur communiqué. Titulaire aux côtés de Ruben Dias, l'Anglais avait notamment disputé 47 matches (5 buts) au cours de la saison dernière. Selon The Athletic, son nouveau contrat de cinq ans est assorti d'un salaire annuel de 12 millions de livres sterling, soit un peu plus de 14 M€.

«Je ne pourrais pas être plus heureux. J'adore faire partie de cette équipe. Il y a tellement de joueurs de qualité ici et je sais que nous pouvons continuer à gagner des trophées, ce qui est mon principal objectif. Travailler avec le manager (Pep Guardiola, ndlr) est un rêve - il m'a appris tellement de choses sur le jeu et j'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Le succès que nous avons connu au cours des quatre dernières années est incroyable. Faire partie de ce succès est un rêve devenu réalité et je veux juste continuer à gagner. C'est le meilleur endroit pour moi pour jouer mon football et réaliser mes ambitions», a-t-il déclaré au média officiel des Skyblues.