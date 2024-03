Kylian Mbappé sera le capitaine du PSG contre l’OM

Alors qu’il s’agissait d’une décision qui tombait sous le sens pendant des années, Kylian Mbappé titulaire n’est plus une certitude depuis quelques semaines au PSG. En effet, alors que le Bondynois a confirmé son départ au Real Madrid à l’issue de la saison en interne, ce dernier est souvent relégué sur le banc par Luis Enrique depuis quelques semaines.

Et alors qu’il s’apprête à disputer ce dimanche soir son dernier Classique face à l’OM (20h45), le doute planait sur sa présence dans le onze francilien. Pourtant, le doute a très vite été levé : selon Le Parisien, KM7 sera titulaire et héritera même du brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos. De quoi le motiver encore plus pour marquer les esprits pour son dernier match au Vélodrome en Ligue 1.

