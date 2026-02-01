PSG : Bradley Barcola lance déjà le Classique

Présent au micro de Ligue 1+ après la victoire du PSG à Strasbourg (1-2), Bradley Barcola était logiquement soulagé. « C’était un match difficile, à chaque fois qu’on les joue, c’est compliqué, on a fait le boulot, on aurait pu faire mieux, mais finalement, on gagne donc on ne va retenir que ça », a tout d’abord lancé l’ailier parisien.

Relancé sur son manque d’efficacité, l’ancien Lyonnais a ajouté : « j’essaie d’être plus concentré devant le but, je me procure les occasions, mais je dois avoir cette faim de marquer et toujours être concentré ». Avant de conclure en se projetant sur le choc face à l’OM : « ça va être un très bon match, c’est une très bonne équipe, ça a été un peu compliqué sur les deux derniers matches, mais on veut gagner, les supporters seront là et nous, on va mettre le feu sur le terrain ». C’est annoncé !