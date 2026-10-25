Lazio : Gennaro Gattuso est en train de réaliser un exploit historique !

Gennaro Gattuso est en train de réaliser un exploit qui restera dans l’histoire de la Lazio. Ce samedi soir, le club romain a dominé Parme (2-1) au Stadio Olimpico et signé une septième victoire en huit journées de Serie A. Avec 22 points sur 24 possibles, les Biancocelesti établissent le meilleur départ de leur histoire dans l’élite italienne, faisant même mieux que l’ère de Sven-Göran Eriksson (1997-2001). Un bilan exceptionnel pour une équipe qui n’était pas forcément attendue à pareille fête, mais qui avance avec une régularité impressionnante. Kenneth Taylor a débloqué la situation d’une superbe frappe du gauche (50e), avant que Diego Carlos ne marque contre son camp sur un centre de Nuno Tavares (58e). Malgré la réduction du score de Lontani dans le temps additionnel, la Lazio a conservé l’essentiel et s’est installée en tête du classement, aux côtés de l’Inter qui a renversé la Fiorentina ce dimanche (2-1). Avec 16 buts inscrits et seulement 5 encaissés, elle affiche également la meilleure défense du championnat et l’une des meilleures d’Europe. Le plus impressionnant reste la manière dont Gattuso a réussi à transformer cette équipe en véritable machine à gagner.

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Depuis le début de la saison, la Lazio a fait tomber la Juventus, Bologne ou encore le Genoa, tout en résistant à l’AC Milan lors de son unique match nul. Son collectif compense les limites d’un effectif, handicapé par une interdiction de recrutement, qui ne semblait pas armé pour jouer les premiers rôles, tandis que sa solidité défensive lui permet de traverser les rencontres sans paniquer. Pourtant, cette réussite sportive contraste avec la situation tendue en dehors du terrain. Les supporters poursuivent leur boycott du Stadio Olimpico pour protester contre le président Claudio Lotito, accusé de manquer d’ambition et d’investissement. L’enceinte romaine reste ainsi clairsemée malgré les résultats de l’équipe, qui continue de recevoir le soutien de ses tifosi lors de ses déplacements. Toujours invaincu en Serie A, Gattuso doit composer avec un contexte particulier, mais ses hommes répondent sur le terrain avec une efficacité remarquable. Et au regard de ce début de saison historique, la Lazio peut désormais regarder vers le haut avec des ambitions grandissantes après un début d’aventure catastrophique marqué par une élimination humiliante face à Mantoue en Coppa.

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Un stade vide mais une Lazio en tête

Malgré ce début de saison historique, Gennaro Gattuso refuse de s’enflammer. L’entraîneur de la Lazio préfère insister sur l’état d’esprit de son groupe et sur la nécessité de maintenir cette dynamique. Dans un Stadio Olimpico toujours marqué par le boycott d’une partie des supporters, le technicien italien a également tenu à saluer les tifosi présents pour accueillir l’équipe. «Cette équipe est en pleine forme, physiquement au top. J’aime son état d’esprit. Nous ne devons jamais jouer lentement, sinon nous ne sommes pas aussi dangereux que lorsque nous sommes performants. Le classement ne dépend pas de nous. Nous allons continuer à avancer et nous verrons bien où nous en serons au final. À chaque match, 200 à 300 personnes de plus assistent à la rencontre. Aujourd’hui, je tiens à remercier la Curva Nord d’avoir attendu l’équipe. Il faut rester humble et faire profil bas dans le classement. Je suis content. Nous avons progressé lors de ces deux derniers matchs. Le classement ? Nous allons continuer sur cette lancée ; il faut aborder chaque match l’un après l’autre», a déclaré Gattuso après la rencontre.

L’ancien entraîneur de l’OM a également expliqué comment le calendrier, avec une seule rencontre par semaine, lui permettait de travailler en profondeur avec son effectif. Le technicien mise sur l’intensité des séances, mais aussi sur la récupération pour maintenir ses joueurs au meilleur niveau physique. Une méthode qui semble porter ses fruits depuis le début de l’exercice. «Jouer une fois par semaine nous donne des avantages parce que nous pouvons faire des charges de travail importantes, nous pouvons donner du repos à la manière de l’Angleterre. J’ai donné 20 jours de récupération en 3 mois aux garçons, mais parce qu’on travaille fort et avec une grande intensité. Quand je parle de récupération invisible, c’est le repos, ainsi quand ils reviennent, ils sont frais et plus lucides», a conclu l’ancien sélectionneur de l’Italie. La Lazio avance à contre-courant des attentes et des tribunes clairsemées. Mais avec Gattuso aux commandes, le rêve romain prend déjà une dimension historique.