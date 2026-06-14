CdM 2026, Brésil : Carlo Ancelotti s’agace d’une question sur Endrick

Endrick n’a pas participé au match nul du Brésil contre le Maroc (1-1), lors du premier choc de la Coupe du Monde 2026. Carlo Ancelotti a préféré le profil d’Igor Thiago pour défier les Lions de l’Atlas. Et malgré la titularisation décevante du joueur de Brentford, Endrick n’est pas rentré en jeu et cela n’a pas été compris par les observateurs brésiliens.

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Beaucoup s’attendaient à voir le joueur du Real Madrid, auteur d’une belle demi-saison avec l’OL, et Carlo Ancelotti a logiquement été questionné sur son choix, en conférence de presse. Une question qui n’a pas été appréciée par le Mister, qui a répondu froidement : «je ne vais pas commenter les joueurs individuels. Je suis là pour parler de l’équipe». Endrick pourra gagner du temps de jeu contre Haïti, pour le deuxième match du groupe C.