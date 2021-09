Serie A : la Lazio se fait peur mais s'impose dans un derby de Rome animé

Derby romain ce dimanche en Serie A, la Lazio Rome recevait l'AS Rome. Les Biancocelesti (8e) avaient l'opportunité de revenir à un point de leur adversaire du jour, alors que les Giallorossi (4e) voulaient recoller à l'AC Milan qui s'est imposé samedi face à La Spezia (1-2). La Lazio restait sur un match nul arraché dans le temps additionnel sur la pelouse du Torino (1-1), tandis que l'AS Rome, après s'être inclinée contre l'Hellas Vérone (3-2), avait repris sa marche en avant en battant l'Udinese (1-0). Maurizio Sarri alignait son équipe en 4-3-3 avec notamment Pedro titulaire dans le couloir gauche. José Mourinho avait lui opté pour un 4-2-3-1 et un trio El Shaarawy-Abraham-Zaniolo devant. Veretout était également présent au milieu de terrain. Les Biancocelesti prenaient l'avantage, Anderson servait parfaitement Milinkovic-Savic dans le dos de Mancini, qui finissait de la tête (1-0, 10e).

La Lazio faisait le break quelques minutes plus tard, Immobile servait Pedro à l'entrée de la surface, qui trompait Patricio d'un plat du pied au ras du poteau (2-0, 19e). L'Espagnol devenait ainsi le troisième joueur de l'histoire à marquer dans un derby romain sous les deux maillots, après Arne Selmonsson et Aleksandar Kolarov. L'AS Rome réduisait l'écart juste avant la mi-temps. Ibanez reprenait de la tête un corner de Veretout et ne laissait aucune chance à Reina (2-1, 41e). En seconde période, les Biancocelesti reprenaient deux buts d'avance. Immobile était lancé dans la profondeur, prenait Mancini de vitesse, avant de crocheter à l'intérieur et de servir Anderson qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (3-1, 63e). Dans la foulée, Zaniolo obtenait un penalty litigieux, transformé par Veretout (3-2, 68e). Les Giallorossi poussaient pour égaliser, mais les hommes de Maurizio Sarri tenaient ce résultat jusqu'au bout et remportaient le derby de la ville éternelle (3-2). Ils reviennent ainsi à un point de leur rival au classement et iront à Bologne lors de la prochaine journée, tandis que l'AS Rome recevra Empoli.

Le classement de la Serie A

Les compositions officielles au coup d'envoi :

Le XI de la Lazio Rome

Le XI de l'AS Rome