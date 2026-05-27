Rennes : Jérémy Jacquet revient sur sa terrible blessure

Les anecdotes des footballeurs sont régulièrement croustillantes, mais celle-ci laisse un goût amer. Victime d’une luxation de l’épaule gauche début février contre le RC Lens, Jérémy Jacquet (20 ans) a souffert d’être écarté des pelouses brutalement en Bretagne. Opéré avec succès un mois plus tard, le défenseur du Stade Rennais a notamment expliqué le choc dans une interview accordée à Ouest-France.

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« C’est sur une action anodine. Je lève le bras et quand j’essaie de repartir, je vois que je ne peux pas » a indiqué le jeune breton au journal, avant de poursuivre sur le moment exact du drame. « Je comprends vite que c’est une deuxième luxation (après une première lors de son prêt à Clermont). En plus, Thauvin est hors-jeu, donc l’action ne doit même pas arriver ! Je m’assois, j’essaie un peu de bouger l’épaule, mais c’est compliqué… À chaud, je dis au médecin que je peux revenir car elle s’était remise en descendant les marches des tribunes. Mais au fond de moi, je savais que c’était fini ».