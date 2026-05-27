Rennes : Jérémy Jacquet revient sur sa terrible blessure
Les anecdotes des footballeurs sont régulièrement croustillantes, mais celle-ci laisse un goût amer. Victime d’une luxation de l’épaule gauche début février contre le RC Lens, Jérémy Jacquet (20 ans) a souffert d’être écarté des pelouses brutalement en Bretagne. Opéré avec succès un mois plus tard, le défenseur du Stade Rennais a notamment expliqué le choc dans une interview accordée à Ouest-France.
« C’est sur une action anodine. Je lève le bras et quand j’essaie de repartir, je vois que je ne peux pas » a indiqué le jeune breton au journal, avant de poursuivre sur le moment exact du drame. « Je comprends vite que c’est une deuxième luxation (après une première lors de son prêt à Clermont). En plus, Thauvin est hors-jeu, donc l’action ne doit même pas arriver ! Je m’assois, j’essaie un peu de bouger l’épaule, mais c’est compliqué… À chaud, je dis au médecin que je peux revenir car elle s’était remise en descendant les marches des tribunes. Mais au fond de moi, je savais que c’était fini ».
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Mercato XXL, directeur sportif, pas de Mourinho : les premières promesses de l’ambitieux projet sportif d’Enrique Riquelme pour le Real Madrid
Explorer