INEOS et Jim Ratcliffe confirment pour Manchester United

Cette fois, c’est officiel. Alors que Manchester United est à vendre, le Qatar a officiellement formulé une offre auprès de la banque Raine chargée de la vente, avant la deadline, vendredi soir. INEOS et son propriétaire Jim Ratcliffe, qui possèdent également l’OGC Nice, viennent eux d’officialiser leur volonté de racheter la majorité des parts des pensionnaires d’Old Trafford.

« Sir Jim Ratcliffe et INEOS ont soumis une offre pour la propriété majoritaire du Manchester United Football Club. Nous considérons notre rôle comme celui de gardiens à long terme de Manchester United, au nom des supporters et de la communauté au sens large. Nous sommes ambitieux et très compétitifs et nous souhaitons investir dans Manchester United pour en faire à nouveau le club numéro un au monde… en faisant du club un phare pour une approche moderne, progressiste et centrée sur les supporters », indique le communiqué d’INEOS. Comme nous vous le révélions, l’offre s’élève à plus de 4 milliards d’euros.

