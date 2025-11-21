Italie : Gattuso allume lourdement Chiesa

Le sélectionneur de l’Italie, Gennaro Gattuso, a lancé un avertissement clair à Federico Chiesa au micro de Sky Italia, qui a de nouveau décliné sa convocation pour les prochains barrages qualificatifs au Mondial. Absent de la Nazionale depuis l’Euro dernier, l’attaquant de Liverpool a refusé une nouvelle fois de rejoindre le groupe, une décision que Gattuso assume sans chercher d’excuses. « Vous le savez très bien… Vous posez toujours les mêmes questions. J’appelle Chiesa. Je l’appelle avant chaque trêve internationale. Le problème, ce n’est pas Gattuso ni son staff technique. C’est son problème à lui. Pas le nôtre », a lâché le technicien italien, lassé de devoir justifier à répétition l’absence de l’un de ses joueurs majeurs.

Gattuso a insisté sur le fait qu’il respectait les choix personnels de Chiesa, tout en soulignant que la situation ne pouvait être imputée qu’au joueur. « Vous me posez toujours les mêmes questions, et je vous donne toujours la même réponse », a-t-il répété. Le sélectionneur a confirmé que la décision venait bien de l’attaquant lui-même, rappelant que cela faisait désormais « la quatrième ou cinquième fois » qu’il expliquait le dossier. S’il continue d’échanger régulièrement avec le joueur, Gattuso refuse de faire pression : « je lui parle souvent. Nous devons respecter les décisions et les problèmes que chacun d’entre nous rencontre. »