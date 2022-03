L'OL veut déjà conserver Tetê

La suite après cette publicité

L'OL accueille une nouvelle recrue en pleine saison. Les Gones ont bénéficié d'un texte décidé par la FIFA qui lui permet de recruter un joueur provenant du championnat russe ou ukrainien. Le club français s'est donc porté sur Tetê, dont la venue sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin a été officialisée ce jeudi. L'ailier brésilien du Shakhtar terminera la saison à Lyon et peut-être restera-t-il encore un peu de temps supplémentaire. C'est en tout cas la volonté de l'OL. «On est dans un contrat qui va jusqu’au 30 juin. Avec Bruno (Cheyrou) on travaille aussi sur le moyen terme. On souhaite que Tetê reste plus longtemps. On discute toujours avec le Shakthar. Je remercie Tetê et son entourage car si on a réussi à être ici aujourd’hui c’est grâce au travail de tous ensemble» a expliqué Vincent Ponsot en conférence de presse.

«Il sous contrat avec Donetsk jusqu’en 2023 donc ça nécessite des discussions avec eux. Elles sont en cours. C’est l’objectif (de le faire venir définitivement), et celui du joueur aussi. Il y a un intérêt à court terme, mais aussi à moyen terme. Si on arrive à aller au bout, Tetê sera adapté, connaîtra le français, il se sentira déjà mieux pour la saison prochaine», a poursuivi le directeur général, ce qu'a confirmé Jean-Michel Aulas lors de ce même point presse. «On est prêt à investir avec lui et il le sait.»