Équipe de France : Mickaël Pagis a de grosses ambitions pour son fils

Pablo Pagis a été appelé, pour la première fois, en Équipe de France. L’attaquant de 23 ans du Paris FC pourrait faire ses débuts face à l’Italie ou contre la Turquie pendant cette trêve internationale. Ce que son père, Mickaël, n’a jamais pu faire, malgré de grosses saisons en Ligue 1. Sur RMC Sport, Pagis père a partagé sa joie, et surtout, ses ambitions pour son fils.

La suite après cette publicité

« On a mis un peu de temps avant de s’en rendre compte, on ne va pas se le cacher. Cela fait énormément plaisir ! Là ce qu’il se passe, pour moi, c’est une étape. C’est encore une étape. Ce n’est pas une fin en soi, c’est une étape. C’est encore une étape de franchie donc ça avance », a indiqué l’ancien attaquant de l’OM et aujourd’hui international français de beach soccer.