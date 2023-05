Auxerre-PSG : l’analyse contrastée de Gianluigi Donnarumma

Vainqueur de l’AJ Auxerre ce dimanche (1-2) lors de la 36e et antépénultième journée de Ligue 1, le PSG peut tout de même remercier son portier italien Gianluigi Donnarumma. Auteur d’un match abouti, le gardien de 23 ans a multiplié les arrêts pour maintenir son équipe à flot en seconde période, et la rapprocher de ce nouveau titre de champion de France. Après la rencontre, il a tout de même pointé du doigt le laisser-aller de son équipe, tout en relativisant sur le titre désormais presque acquis.

«C’est une victoire essentielle parce qu’elle symbolise presque le titre de champion. Mais oui, c’était une victoire très difficile ce soir, a insisté le portier italien au micro de Prime Video. On prend trop de buts, c’est sûr que c’est frustrant. On doit s’améliorer sur ça. On a bien commencé, puis on a levé le pied et on est entré dans la facilité. On aurait pu prendre un deuxième but et se compliquer le match. Mais au final on a gagné et on se rapproche du titre. »

