Wesley Fofana traverse une période particulièrement sombre à Chelsea. Vendredi soir, sur la pelouse de Nottingham Forest, le défenseur français a vécu un véritable cauchemar lors de la nouvelle défaite des Blues (3-2). Déjà sous le feu des critiques après une interview controversée accordée au youtubeur français Zack Nani, sans autorisation préalable du club, l’ancien joueur de Leicester a été pris pour cible par ses propres supporters. À chacune de ses prises de balle, les sifflets descendaient des tribunes. Certains fans londoniens sont même allés jusqu’à scander des insultes à son encontre, avec un message particulièrement violent : « F*** off Fofana, you’re not wanted here » (« Dégage Fofana, tu n’es pas le bienvenu ici »). Une scène difficile pour le Français de 25 ans, devenu en quelques jours l’un des principaux symboles des difficultés actuelles de Chelsea

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Sur le terrain, rien n’est venu arranger sa situation. Après une première période compliquée, Fofana a définitivement sombré au retour des vestiaires. À la 51e minute, l’ancien joueur de l’ASSE s’est rendu coupable d’une intervention maladroite sur Liam Delap dans la surface, provoquant un penalty transformé par Morgan Gibbs-White. Une erreur lourde de conséquences qui a permis à Nottingham Forest de faire le break. Averti sur l’action, le Français a ensuite été remplacé dès la 56e minute par Levi Colwill, sous les huées des supporters londoniens présents au City Ground. Et ce samedi matin, les commentaires des médias britanniques ont été particulièrement sévères. Sur talkSPORT, le consultant Sam Matterface a notamment estimé que le défenseur avait «perdu la tête», tandis que plusieurs observateurs ont souligné son manque de sérénité et ses difficultés défensives. Une prestation qui fait désormais les gros titres de la presse anglaise.

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Fofana plus que jamais dans la tourmente

Cette soirée cauchemardesque intervient d’ailleurs dans un contexte déjà particulièrement tendu. Quelques jours plus tôt, Wesley Fofana avait suscité la polémique après sa longue interview avec Zack Nani. Le défenseur y était notamment revenu, sur un ton jugé déplacé par une partie des supporters, sur son penalty manqué lors de la séance de tirs au but face à Liverpool en Coupe de la Ligue. Ses propos, accompagnés d’un rire lorsqu’il évoquait son tir largement au-dessus de la cage, avaient provoqué une vague de réactions négatives. Face à la polémique, le joueur avait présenté ses excuses. Xabi Alonso avait également assuré que l’affaire était réglée avant la rencontre : «nous avons abordé le sujet avec lui. Il s’est excusé. Ce n’était pas approprié et il a dit que cela ne se reproduirait plus». Mais sur le terrain, le Français n’a pas réussi à faire taire les critiques. Bien au contraire, sa prestation à Nottingham a ravivé les tensions et accentué son isolement auprès d’une partie du public.

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Malgré cette nouvelle désillusion, Xabi Alonso a toutefois choisi de prendre publiquement la défense de son joueur. Alors que la pression monte autour de son vestiaire, l’entraîneur espagnol a appelé les supporters à faire preuve de solidarité plutôt qu’à enfoncer davantage un défenseur déjà en difficulté. «Nous devons rester soudés. Tous les joueurs présents dans le vestiaire sont importants. Nous devons nous aider et traverser ensemble ces moments difficiles. Nous ne devons laisser personne de côté», a-t-il insisté avant de rappeler : «nous avons besoin de tout le monde, nous devons soutenir chaque joueur, mais aussi avoir les supporters avec nous». Un message fort, alors que l’avenir immédiat de Fofana dans le onze de départ reste incertain. Le technicien espagnol a d’ailleurs reconnu qu’il réfléchirait à ses choix pour les prochaines rencontres. Une chose est sûre, le natif de Marseille va, lui, de voir retrouver de sa superbe pour sortir de cette spirale et reconquérir Stamford Bridge…