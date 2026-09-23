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Enzo Le Fée prolonge avec Sunderland

Par Maxime Barbaud
1 min.
Enzo Le Fée @Maxppp

Enzo Le Fée a réussi à passer un cap avec Sunderland. Arrivé en janvier 2025 en provenance de la Roma, d’abord sous la forme d’un prêt avant d’y signer définitivement pour environ 23 M€, le milieu de terrain est devenu une pièce maîtresse dans le système de Régis Le Bris.

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Après un premier exercice plein en Premier League l’an passé (36 matchs, 5 buts et 6 passes décisives), permettant aux Black Cats de disputer une première coupe d’Europe depuis 52 ans, le Français est reparti sur des bases élevées (1 but et 1 passe en 5 matchs). Il a donc logiquement prolongé son contrat jusqu’en 2031.

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