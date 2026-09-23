Enzo Le Fée prolonge avec Sunderland

Enzo Le Fée a réussi à passer un cap avec Sunderland. Arrivé en janvier 2025 en provenance de la Roma, d’abord sous la forme d’un prêt avant d’y signer définitivement pour environ 23 M€, le milieu de terrain est devenu une pièce maîtresse dans le système de Régis Le Bris.

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🤩 Enzo 2031!



We are delighted to confirm that Enzo Le Fée has committed his future to the Club by signing a new long-term contract ✍️ pic.twitter.com/vVbTC12FrR — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 23, 2026

Après un premier exercice plein en Premier League l’an passé (36 matchs, 5 buts et 6 passes décisives), permettant aux Black Cats de disputer une première coupe d’Europe depuis 52 ans, le Français est reparti sur des bases élevées (1 but et 1 passe en 5 matchs). Il a donc logiquement prolongé son contrat jusqu’en 2031.