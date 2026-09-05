Premier League
Bertrand Traoré va filer à Wolverhampton
@Maxppp
Selon nos informations, Bertrand Traoré va s’engager avec Wolverhampton. Libre de tout contrat, l’international burkinabè a déjà passé avec succès sa visite médicale hier, dernière étape avant de finaliser son arrivée chez les Wolves. Le joueur de 30 ans va donc retrouver la Premier League, où il avait déjà évolué sous les couleurs d’Aston Villa.
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Traoré, qui a des références en Angleterre reste sur 12 apparitions et 1 but la saison dernière. Il va désormais tenter de relancer sa carrière en Angleterre et de retrouver davantage de temps de jeu avec Wolverhampton.
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