Le Real Madrid va céder face à Endrick…

Avec une grosse centaine de minutes dans les jambes (107 pour être exact), c’est peu de dire qu’Endrick apparaît en second, voire en troisième choix au Real Madrid. La tendance est tout de même à l’amélioration depuis deux semaines et son entrée en jeu décisive face à la Roma. Il a mis son problème musculaire derrière lui. Ça lui a coûté le premier mois de compétition. La méforme de Vinicius Junior lui offre plus d’opportunités également. Malgré tout, cela reste léger. Ses quatre petites apparitions (un but et une passe décisive) ne suffisent pas.

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José Mourinho le sait et tente de le maintenir concerné. Il a d’ailleurs prévenu sa direction. « Je ne pense pas qu’il ait besoin d’être prêté. Il réussira très bien ici », expliquait-il en conférence de presse à la mi-octobre. Mais les chiffrent ne mentent pas et pour le Brésilien de 20 ans (sous contrat jusqu’en 2030), l’option d’un nouveau prêt en janvier (comme à l’OL en début d’année) est réelle. L’AC Milan fait même figure de favori pour l’accueillir. Dernièrement, son clan a mis la pression pour aller dans ce sens.

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Le Real laisse le choix à Endrick

« Je pense que c’est un processus évolutif. Nous devons voir comment les choses évoluent d’ici la fin de l’année, avant le prochain mercato, décryptait son représentant Michael Yormack, président de Roc Nation Sports à SportsBoom. (…) Il adore Madrid, il adore l’équipe et ses coéquipiers, mais au final, quand on pense à la durée de vie d’une carrière, elle est courte, et il veut en profiter au maximum. Je pense que son premier choix serait de rester au Real Madrid, mais il doit jouer. »

Que doit faire le Real Madrid avec Endrick ? Le prêter pour lui permettre de progresser. Le vendre et récupérer une belle somme. Le conserver et lui donner davantage de temps de jeu. Le laisser décider de son avenir. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Une forme de pression parfaitement entendue dans les hautes sphères de la Casa Blanca. Selon AS, le choix sera donné au joueur, en fonction des dix derniers matchs (7 en Liga, 3 en Ligue des Champions) qu’il reste à disputer en 2026. Si son temps de jeu n’augmente pas de manière significative, un prêt lui sera accordé. Mourinho, comme avec Gonzalo Garcia, vendu à Fulham cet été, ne s’opposera pas à son départ, tout en étant convaincu que sa place est à Madrid. Il lui a bien fait savoir. La décision appartient à Endrick.