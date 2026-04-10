Le Real Madrid publie un démenti

Cette nuit, l’émission El Larguero, diffusée sur les ondes de la radio Cadena SER, affirmait que le Real Madrid réfléchissait à intégrer un directeur sportif dans son organigramme. La Casa Blanca aurait même mandaté une agence externe pour trouver les profils idoines. Une information qui a immédiatement fait réagir le club merengue.

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«Le Real Madrid C. F. tient à préciser que les informations diffusées hier soir par l’émission « El Larguero » de la Cadena Ser, selon lesquelles notre club envisagerait d’intégrer un directeur sportif à son organigramme, sont totalement fausses. Le Real Madrid apprécie énormément le travail accompli par la direction sportive du club, qui nous a permis de vivre l’une des périodes les plus fructueuses de toute notre histoire avec l’obtention de nombreux titres, dont 6 Coupes d’Europe en dix ans», peut-on lire dans le communiqué.