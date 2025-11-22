La réponse cash d’Orelsan à Kylian Mbappé

La voici la réponse tant attendue d’Orelsan après son clash avec Kylian Mbappé. Déjà interrogé il y a dix jours, le rappeur avait préféré temporiser, estimant être encore à chaud, et chercher la meilleure des formules possibles pour s’expliquer. «Je préfère garder mes réponses quand elles seront maîtrisées, dans un bon cadre. (…) C’est une incompréhension. Il faut que je réexplique bien le concept de l’album et du film (ndlr Yoroï)» avait-il lâché dans un entretien à Fun Radio. C’est maintenant chose faite dans une vidéo publiée sur ses différents comptes sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Le Normand, fan du Stade Malherbe Caen mais désespéré de voir son club végéter en 3e division, en plus d’avoir été éliminé la semaine dernière par Bayeux en Coupe de France, équipe de Régional 1 a utilisé le ton de l’humour mais aussi du chambrage qui le définit. «Yoroï est sorti il y a trois semaines et La Fuite (son nouvel album) en avant il y a deux semaines. Et j’ai remarqué qu’il y en avait qui n’avaient pas exactement bien compris l’album. Et je ne vise personne en particulier…» Une référence pas du tout cachée envers Mbappé et sa famille suite aux paroles de son morceau "La petite voix".

La suite après cette publicité

Orelsan : «j’ai remarqué qu’il y en avait qui n’avaient pas exactement bien compris l’album»

«Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé», chante le rappeur de 43 ans. Il s’agit de lire entre les lignes. Il s’agit d’un texte autocritique où un double maléfique (la petite voix) évoque ce que son propre personnage aurait pu devenir et les erreurs qu’il a pu commettre et commet encore. Mais cette punchline, le propriétaire du SM Caen (à 80%) ne l’a pas saisi en la prenant pour lui.

«Ce que dit la petite voix n’est donc pas mon avis… même si nous sommes actuellement 10e du championnat de National et qu’on a récemment été éliminés de Coupe de France par l’équipe de… Bayeux, explique Orelsan un brin chambreur. Vous voulez connaître le niveau de l’équipe de Bayeux au football ? Voilà leur nouvelle recrue !» ajoute-t-il illustrant son propos d’un penalty manqué par lui-même lors du match caritatif organisé dimanche dernier à Paris, pour l’événement Stream for Humanity. Une nouvelle fois, le second degré est mis en avant.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Kylian Mbappé avait répondu sèchement à l’artiste sur son compte X après la sortie de son album où il s’est senti visé. «T’es le bienvenu pour 'sauver’ la ville que tu aimes tant Orelsan. PS: le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie.» Cette réaction avait provoqué quelques moqueries sur les réseaux sociaux, mais aussi un certain rejet du projet qu’il mène à Caen depuis le rachat du club il y a un peu plus de 18 mois. Relancé sur le sujet en équipe de France, le Madrilène avait préféré faire profil bas. «Rien à dire, ça ne m’intéresse pas.»