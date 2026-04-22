Le groupe du PSG sans Vitinha pour la réception de Nantes

Le Paris Saint-Germain se présentera sans Vitinha pour la réception du FC Nantes ce mercredi, à l’occasion du match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Le milieu portugais, un élément clef de l’entrejeu parisien et touché face à l’OL dimanche soir, ne figure pas dans le groupe communiqué par le club. Une absence notable mais attendue qui oblige le staff à revoir l’organisation du milieu de terrain, déjà très concurrentiel avec la présence de joueurs comme Zaïre-Emery, Fabian Ruiz ou encore João Neves.

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Pour cette rencontre au Parc des Princes, le club de la capitale dispose néanmoins d’un groupe étoffé, avec plusieurs cadres offensifs et défensifs, à l’image de Marquinhos, Hakimi, Dembélé ou Kvaratskhelia. En face, FC Nantes viendra avec l’ambition de bousculer un PSG toujours en quête de maîtrise en championnat. L’absence de Vitinha constitue un ajustement important dans les plans parisiens, mais Luis Enrique conserve de nombreuses options pour maintenir un haut niveau de performance. A noter la présence d’Ibrahim Mbaye dans le groupe.