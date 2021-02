9 joueurs plus des membres du staff testés positifs à Chambly

Le club de Chambly est durement touché par la covid-19 et son variant anglais. Dans un communiqué publié ce matin sur son site internet, l'actuel 18e de Ligue 2 dévoile que 4 nouveaux joueurs de l'effectif ont été testés positifs. Ce sont désormais 9 joueurs de l'équipe première qui sont mis à l'isolement forcé, en plus de 3 membres du staff et d'un encadrant.

La suite après cette publicité

«A la suite de nouveaux tests réalisés lundi matin pour cause de symptômes, quatre nouveaux joueurs professionnels sont touchés par le Covid-19 et son variant britannique. Pour rappel, et nous pouvons le constater, ce variant est très contagieux. Ainsi, 9 joueurs de l’effectif professionnel, 3 membres du staff et 1 membre de l’encadrement sont actuellement positifs au variant britannique du Covid-19.»