Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé revient sur l’élimination difficile de la France

De passage face à la presse ce lundi avant de défier l’Inter, Kylian Mbappé (27 ans) a été questionné sur sa saison au Real Madrid. Mais il a aussi été interrogé sur la dernière Coupe du Monde et l’élimination face à l’Espagne en 1/2 finale. Un moment compliqué.

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«C’était difficile. La plus difficile… je ne sais pas. Parce que j’ai perdu une finale de Coupe du Monde et une finale de Ligue des Champions. Mais je pense que c’était une très belle compétition pour le pays, grâce à l’image que nous avons projetée. On ne peut pas toujours gagner la Coupe du Monde, car ce n’est pas toujours possible. Mais on a toujours soif de victoire. Le jour où on perd cette soif, c’est fini.»