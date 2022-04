La Premier League a gavé les agents !

La Premier League a encore confirmé qu’elle était le championnat le plus dépensier de la planète football. Cet hiver, la ligue anglaise a, par exemple, déboursé 306 M€ sur le marché des transferts, soit le tiers de tout l’argent dépensé par les formations internationales. Vous ne serez donc pas surpris en apprenant que les agents apprécient énormément le fait de travailler avec les clubs de Sa Majesté.

Le Times vient en effet de relayer une information de la fédération anglaise indiquant que les représentants de joueurs se sont partagé environ 322 M€ en guise de commissions entre le 2 février 2021 et le 31 janvier 2022 ! Manchester City a été la formation la plus généreuse avec 41,56 M€ payés aux agents et aux intermédiaires. Un montant qui s’explique avec le transfert record de Jack Grealish.

Watford paie bien

Manchester United est deuxième avec 34,43 M€. Les Red Devils devancent les champions d’Europe en titre, Chelsea. Les Blues ont déboursé 33,48 M€. Des dépenses qui pourraient devenir un lointain souvenir tant que le club sera détenu par le blacklisté Roman Abramovich. Liverpool (26,25 M€) et Arsenal (22,12 M€) arrivent ensuite.

À noter quand même que l’équipe de Watford (18e du classement) est la septième équipe la plus rémunératrice avec 14,93 M€ versés aux agents. Enfin, Newcastle poste au seizième rang. Les Magpies version saoudienne n’ont déboursé que 9,15 M€, principalement pour Bruno Guimarães, mais nul doute que cette somme va grimper en flèche dès l’été prochain !