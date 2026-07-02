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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’énorme coup de gueule d’Anthony Gordon

Par Tom Courel
1 min.
Anthony Gordon @Maxppp
Angleterre 2-1 Rép. Dém. Congo
winamax
1 1.28 N 5.10 2 13.0 bonus 100€

L’Angleterre se réveille avec le sourire ce jeudi matin. En effet, les hommes de Thomas Tuchel se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la RD Congo (2-1). Si Harry Kane a inscrit un doublé, Anthony Gordon a délivré deux passes décisives. Remplaçant, puis déterminé à faire la différence en seconde période, Gordon a aussitôt mis tout le monde d’accord.

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Une prestation qui a donc ravi les fans et ses coéquipiers… mais pas le concerné. Après la rencontre, celui-ci a poussé un sacré coup de gueule. « Je déteste être remplaçant. Franchement, je suis une vraie boule de nerfs quand je sors du banc. J’ai envie de me jeter sur tous les ballons, j’essaie de me retenir pour rester calme. Mais je n’y peux rien, alors j’étais impatient d’entrer en jeu. J’avais l’impression que mes coéquipiers étaient fatigués quand je suis entré, alors j’ai essayé d’en profiter au maximum » a-t-il indiqué aux médias présents.

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