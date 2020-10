OL : Jean-Michel Aulas regrette le nouveau tacle de Grégory Coupet

Ce samedi matin, Grégory Coupet ne mâchait pas ses mots à l'encontre de l'OL et plus particulièrement de Rudi Garcia dans un entretien accordé au Parisien. L’ancien entraîneur des gardiens de l’Olympique de Lyonnais a tenu a expliquer les raisons de son départ et n’a pas manqué d’adresser un nouveau petit tacle à Rudi Garcia avec qui il semblait entretenir de mauvaises relations.

Une nouvelle sortie médiatique pour le désormais nouvel entraîneur des gardiens du Dijon FCO qui n’a pas manqué de faire réagir un le président lyonnais, grand adepte des réseaux sociaux. Ce samedi après-midi, malgré les mots forts de son ancien gardien, Jean-Michel Aulas a tenu à calmer le jeu sur Twitter en disant simplement regretter le comportement de son ancien entraîneur des gardiens. Un feuilleton qui n’est visiblement pas prêt de s’arrêter entre les deux parties.