CdM 2026 : Luis Figo contre le repêchage de l’Italie

Présent aux Laureus World Sports Awards à Madrid, l’ancien Ballon d’Or, Luis Figo, a commenté l’élimination de l’Italie de la Coupe du Monde 2026. Et en a profité pour fustiger les rumeurs d’un possible repêchage de la Nazionale en cas de forfait de l’Iran.

La suite après cette publicité

« C’est dommage que l’Italie, une grande nation du football, ne soit pas présente à la Coupe du Monde. Je pense que les Italiens, les entraîneurs, tous les membres de l’équipe nationale doivent réfléchir à cette situation. Nous devons réfléchir sérieusement, car si l’on est éliminé une fois, ce n’est pas grave, si c’est deux fois, c’est étrange, mais si cela devient trois, nous devons penser à une restructuration, à former davantage de talents. Si l’on ne gagne pas, ce n’est pas seulement un problème structurel, mais aussi un problème de qualité. Concernant le repêchage, je ne vois pas sur quelle base on repêcherait directement l’Italie et pas les autres équipes nationales, ce serait discutable», a expliqué Figo, qui a joué en Italie avec l’Inter de 2005 à 2009.