CdM 2022, Croatie : Luka Modric refuse de prendre sa retraite et promet de revenir en sélection

Auteur d'une très belle compétition sur le plan individuel, du haut de ses 37 ans, Luka Modric a tenu à éteindre les rumeurs de sa retraite internationale, après la victoire de la Croatie (2-1) contre le Maroc samedi, lors de la petite finale de la Coupe du Monde au Qatar: «Je vais continuer jusqu'à la phase finale de la Ligue des Nations et ensuite on verra. C'est peut-être ma dernière Coupe du monde , mais maintenant je ne peux rien dire. Je suis très content de ma carrière avec la Croatie, mon rêve était de gagner la Coupe, mais je suis très content des deux médailles. Nous voulions être en finale mais je ne peux pas. Gagner la Coupe était mon rêve, mais nous rentrons vainqueurs et c'est important», a déclaré le joueur du Real Madrid, qui possède désormais une médaille de bronze au Mondial au Qatar en plus de sa médaille d'argent glanée en Russie en 2018.

«Avec la dernière Coupe du monde et celle-ci, nous avons mis la Croatie sur la carte des grandes équipes et nous sommes très heureux. Il a été possible de voir sur le terrain comment nous avons célébré la victoire. Pour la Croatie, gagner deux médailles signifie un beaucoup, c'est quelque chose de très grand et de très important. On ne peut pas dire que la Croatie fait quelque chose tous les 20 ans. C'est une grande équipe et elle a un grand avenir», a conclu le capitaine de la Vatreni après la victoire de son pays contre le Maroc.