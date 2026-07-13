Coupe du Monde 2026, Argentine : Lionel Messi et les cadres absents de l’entraînement du jour
Au lendemain de la qualification de l’Argentine pour les demi-finales contre l’Angleterre, mercredi (21 heures), Lionel Messi n’a pas participé à la reprise de l’entraînement collectif. Comme l’ensemble des titulaires ayant disputé plus de 120 minutes la veille, le capitaine de l’Albiceleste est resté au repos, conformément au programme établi par Lionel Scaloni.
Le sélectionneur souhaite avant tout permettre à ses cadres de récupérer avant la demi-finale face à l’Angleterre. « Nous allons récupérer, car c’est ce dont nous avons le plus besoin », a-t-il expliqué. Pendant que Messi observait la séance depuis l’extérieur, seuls les remplaçants et les joueurs entrés en cours de match se sont entraînés sur les terrains de Kansas City. La seule véritable inquiétude concernait Nicolás González, encore gêné par un coup reçu à la cheville gauche, même s’il a finalement participé aux exercices légers.
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