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Premier League

Nico Gonzalez pourrait lui aussi quitter Manchester City

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nico González @Maxppp

Manchester City a déjà perdu pas mal de monde cet été, notamment au milieu de terrain entre le départ de Bernardo Silva et le transfert désormais officiel de Rodri au FC Barcelone. Ce n’est peut-être pas fini. Outre le futur incertain de Tijjani Reijnders, The Athletic nous apprend que des discussions ont démarré entre les Skyblues et Newcastle pour Nico Gonzalez.

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On est encore loin d’un accord mais les deux clubs sont ouverts à la négociation. Le joueur espagnol de 24 ans fait partie d’une short-list de renforts potentiels au sein des Magpies. Arrivé il y a 18 mois en provenance du FC Porto pour 60 M€, il n’a jamais réussi à s’imposer. La venue d’Elliot Anderson de Nottingham Forest contre 145 M€ n’arrange pas sa situation.

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