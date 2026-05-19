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CdM 2026 : l’Iran se rend en Turquie avant d’aller aux Etats-Unis

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mehdi Taremi international iranien du FC Porto @Maxppp

La sélection iranienne a quitté Téhéran pour rejoindre Antalya, en Turquie, où elle effectue un stage de préparation en vue de la Coupe du Monde 2026. Ce déplacement inclut un match amical, avec une rencontre déjà confirmée contre la Gambie le 29 mai, et d’autres oppositions encore en discussion. L’objectif est d’affiner la préparation sportive avant la phase finale du tournoi. La liste définitive est attendue le 1er juin.

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En parallèle, ce rassemblement en Turquie permet aussi à la délégation iranienne d’entamer les démarches administratives liées aux visas pour les États-Unis, un point sensible dans le contexte diplomatique actuel avec Washington. L’équipe, qui doit établir son camp de base en Arizona, débutera sa compétition le 15 juin à Los Angeles. Cette étape en Turquie constitue donc une phase intermédiaire à la fois sportive et logistique avant l’entrée dans la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
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