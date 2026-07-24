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Serie A

Como offre 30 M€ pour Trevoh Chalobah

Par Sasha Nahon
1 min.
Trevoh Chalobah @Maxppp

Como accélère pour Trevoh Chalobah. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club italien a transmis une offre de 25 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus, afin de s’attacher les services du défenseur de Chelsea. L’international anglais est séduit par le projet porté par Cesc Fàbregas, qui souhaite en faire un élément clé de sa défense en vue de la prochaine campagne de Ligue des champions.

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Le club italien est en passe de devancer Crystal Palace et l’Inter Milan dans ce dossier. Les Nerazzurri ont finalement renoncé face aux exigences financières de Chelsea, tandis que Crystal Palace espérait attirer le joueur après son passage réussi en prêt en 2024. Formé chez les Blues, Chalobah pourrait désormais retrouver Cesc Fàbregas, avec qui il avait partagé une saison à Chelsea, cette fois sous les ordres de l’Espagnol.

Pub. le - MAJ le
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