Atalanta : Adrien Tameze prévient le PSG

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a vu les Parisiens hériter des Italiens de l’Atalanta Bergame. Une confrontation qui fait jaser ces derniers jours. Dans l’ensemble, le monde du football alimente les médias en annonçant un PSG ultimement favori pour ce match à élimination directe. Mais finalement, ce duel s'annonce plus compliqué que prévu pour les joueurs de Thomas Tuchel. Auteurs d’une saison remarquable autant sur le plan national qu’européen, les joueurs de Bergame qui ont étrillé hier soir une équipe de Brescia sans solutions, font forte impression et ne semblent pas effrayés par le club de la capitale comme l’évoque Adrien Tameze dans les colonnes du Parisien ce mardi.

« Paris est considéré comme une des meilleures équipes de la compétition en Italie. Sur le papier, Paris est peut être plus fort. Mais on a nos chances. Samedi, on a affronté la Juve, on a été aussi bons, voire meilleurs qu’eux, notamment en première période. Aujourd’hui tout le monde dit que c’est l’année de Paris parce qu’il n’y pas de confrontations aller-retour. Mais c’est pareil pour nous, pour nous aussi tous les espoirs sont permis ! », a-il dit. Les Parisiens sont prévenus, ils auront fort à faire.